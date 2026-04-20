山田祥雄騎手（４１）＝名古屋・川西毅厩舎＝は、２０日の名古屋競馬９Ｒでジョーテルプジ（牝４歳、藤ケ崎一男厩舎、父アドミラブル）に騎乗して１着となり、地方競馬通算１０００勝を達成。２００２年１０月１３日の初騎乗以来、１万５６回目の騎乗での達成となった。島根県江津市出身の同騎手は、２０１９年のスポーツ報知賞新春ペガサスカップをアンタエウス、２０１６年の名古屋記念をドナルトソンで勝利するなど、重賞１