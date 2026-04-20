およそ3年半ぶりに東京23区のタクシー料金が値上がりしました。値上げは全国で相次いでいますが、背景にはタクシー運転手の深刻な“なり手不足”がありました。東京都内にあるタクシー会社。記者「タクシーの初乗り料金を知らせるステッカーも、このように貼り換え作業が行われています」ステッカーには「初乗り1キロ500円」の文字が。実はきょうから東京23区と三鷹市・武蔵野市で、およそ3年半ぶりにタクシー料金が改定されたので