ロックバンド・Paleduskが7月に主催対バンツアー『Who killed Paledusk?? TOUR』を開催することが決定。同ツアーには、粗品、キシマム ザ ホルモン、anoらが参加する。【ライブ写真】ONE OK ROCK＆Paledusk・KAITO & DAIDAI（国立競技場公演より）メジャーデビュー後、結成10年目にして初のフルアルバム『PALEDUSK』をリリースし、全国ワンマンツアー『What is Paledusk?? TOUR 2026』を全公演ソールドアウトしたPaledusk