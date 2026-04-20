京都府・南丹市で安達結希さんの遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件。結希さんは友人に「家族旅行に行きたくない」「あの男の話はしないで」と話していたことが分かりました。【写真で見る】今後の捜査のポイントの“秘密の暴露”とは？「あの男の話はしないで」友人に話していたという証言も20日、京都府南丹市の男子児童が遺体で見つかった現場では、多くの花が手向けられていました。献花台を訪れた人「まさかこんな田舎