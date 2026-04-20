お笑い芸人・渡辺直美こと「Peach Nap」が20日、楽曲「寝れnight」のミュージックビデオを公開した。【動画】渡辺直美ことPeach Nap、「寝れnight」MVPeach Napは、2月に開催した東京ドーム公演に向けて、渡辺が正体を明かさずに活動をしていたアーティスト名。渡辺は17日より、米国ロサンゼルスを皮切りに、カナダを含む北米18都市をめぐる、同地域における自身最大規模の単独コメディーライブツアーをスタートさせた。「全編