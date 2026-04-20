中国の習近平国家主席【北京共同】中国の習近平国家主席は20日、サウジアラビアのムハンマド皇太子と電話会談し、中東情勢を巡り「ホルムズ海峡の正常な通航を維持すべきだ」と訴えた。中国外務省が発表した。習氏は「政治的、外交的手段」を通じた紛争解決を堅持すべきだと強調。ムハンマド氏は中東での戦闘が湾岸諸国の安全を損ない、世界のエネルギー供給と経済に深刻な影響を与えていると指摘し、中国側と意思疎通や連携を