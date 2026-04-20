◇高校野球春季九州大会九州国際大付9―2川内（2026年4月20日平和リース）今春選抜はベンチ外だった九州国際大付のプロ注目、牟礼翔外野手（3年）が「2番・中堅」で出場した。1―1の3回無死二、三塁で中越えに2点適時二塁打を放つなど4打数1安打。チームは9―2の7回コールド勝ちし「真っすぐをセンター方向に打てて良かった」とうなずいた。準々決勝は大分上野丘と対戦する。背番号8は「優勝目指して頑張りたい」と力を