京都府南丹市で安達結希くんの遺体が遺棄された事件で、逮捕された父親とみられる人物が3月に小学校の東側で多く目撃されていたことが、バンキシャの取材で明らかになりました。逮捕までの約3週間、父親は何をしていたのか。バンキシャの取材から見えてきたのは――【真相報道バンキシャ！】■公衆トイレで現場検証「昼間は多く利用」18日午前9時半すぎ、京都・南丹市で規制線が張られ、警察がブルーシートを張っている場所があっ