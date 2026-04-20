かつてサッカー界には観衆を魅了するファンタジスタと呼ばれる選手たちがいたが、現代ではファンタジスタ型の選手はほとんどいない。ファンタジスタとは少し違うかもしれないが、現在サントスでプレイするブラジル代表FWネイマールは数少ないトリッキーな選手と言えるか。今後はブラジルサッカー界からもネイマールのようなタイプの選手は出てこないかもしれない。『Ziggo Sport』のインタビューにて、ネイマール本人は今のサッカ