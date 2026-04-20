レアル・マドリードでFWキリアン・ムバッペは成功を掴めるだろうか。2024年にパリ・サンジェルマンからレアルへ移籍したものの、チームは思うような結果を残せていない。ムバッペの個人成績は見事だが、どうにもチームの調子は上向かない。一方でムバッペが退団したパリの方は昨季チャンピオンズリーグを制し、今季もベスト4に進出。連覇の可能性もありそうで、ムバッペにとっては複雑な心境かもしれない。ムバッペのレアル加入が