2022年からMLSのトロントFCで3年間プレイしてきたFWロレンツォ・インシーニェは、今冬に古巣ペスカーラに戻ってきた。現在ペスカーラはセリエBの18位に沈んでおり、このままではセリエCに降格となる。インシーニェには古巣を救うことが求められているが、ここまで期待に応えて9戦4ゴール2アシストと結果は出ている。まだ降格圏から脱出できたわけではないが、残留確実となる15位エンポリとは3ポイント差だ。果たしてペスカーラは生