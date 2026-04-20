JR東日本によりますと、地震の影響で東北新幹線は東京駅と新青森駅の間で、運転を見合わせていますが、午後9時頃、すべての区間で運転を再開をする見通しだということです。運転再開後も仙台駅と新青森駅の間では速度を落として運転するため、最終列車まで大幅な遅れや運休が発生するとしています。秋田新幹線は盛岡駅と秋田駅の間で折り返し運転を行っています。一方、上越・北陸の各新幹線は平常通り運転しているということです