複雑な指示をする必要がなく、自分で判断して必要な答えを導き出してくれる「AIエージェント」が身近なアプリに実装されました。LINEヤフーが発表した新しいAIエージェントサービス「Agent i」は、LINEやYahoo! Japanのアプリで20日から利用できます。たとえばLINEで野球観戦の話題になったとき、Agent iが試合の日程を調べたり、ユーザーのカレンダーアプリの情報をもとに、観戦可能な日程候補を提案したりしてくれます。今後は、