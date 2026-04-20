「ルーキーシリーズ第９戦スカパー！ＪＬＣ杯オール進入固定」（２０日、大村）斉藤廉（２１）＝福岡・１３４期・Ｂ１＝が予選上位通過に意欲をのぞかせた。３日目５Ｒはインからしっかりと逃げ切って１着。シリーズ初白星をゲットした。２走目に６着があり、「あの６着が痛かった」と悔しさをにじませながら振り返るが、残りの３走は全て舟券に貢献と安定したレースを見せ、予選突破も視野に入る位置に付けている。奮闘