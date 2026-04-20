元モーニング娘。の譜久村聖が２０日までに自身のＳＮＳを更新し、個性的なヘアアレンジに注目が集まっている。インスタグラムに「シールペタペタした勢いで顔にもペタペタ」とつづり、自撮りショットを投稿。明るめの髪色で、目元にはキラキラとしたシールを貼って青色のカラコンを着用。髪型は両サイドにお団子を作って下に毛先を垂らしてゆるく巻いた「クラゲヘア」を披露した。この投稿にファンからは「髪型もメイクもか