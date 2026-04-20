「ルーキーシリーズ第９戦スカパー！ＪＬＣ杯オール進入固定」（２０日、大村）シリーズのＶ候補の１人である若林義人（２８）＝静岡・１２２期・Ａ１＝が勢いに乗ってきた。１回走りだった３日目４Ｒは３コースからまくり差して突き抜けて１着。２日目から３連勝と力を見せつけている。序盤は仕上がりに首をかしげていたが、「回り足や出足はいい。そこは◎が付く」としっかりと臨戦態勢を整えつつある。近況は前節の