２０日午後４時５２分頃、三陸沖を震源とする地震があり、青森県階上（はしかみ）町で震度５強を観測した。北海道、青森、岩手両県の太平洋沿岸では一時、津波警報が発表され、岩手県久慈市で８０センチの津波が到達。気象庁などは同７時半、より大きな地震への注意を呼びかける「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表した。同庁によると、震源の深さは約１９キロ、地震の規模を示すマグニチュード（Ｍ）は７・７と推定され