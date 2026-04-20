俳優の中村倫也が２０日、都内で行われた主演映画「君のクイズ」（５月１５日公開、吉野耕平監督）の完成披露試写会に出席した。撮影が行われた昨年は、中村にとって俳優デビュー２０周年の節目。「１つの集大成になればいいなと思って」と語った。スケジュールの都合で欠席したムロツヨシは下積み時代からの仲。ビデオメッセージが予告されると「嫌な予感がしますね。何かしらのくせ毛でしょうね」といじりながらも、ムロから