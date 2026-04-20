【漫画】本編を読む『熱が冷めた私たちは』（菊池策：原作、magari：漫画/KADOKAWA）は、タイトルの通り、冷え切ってしまった夫婦関係の中で揺れる感情を描いた、切ないストーリーだ。主人公は結婚して2年になる主婦・森口夏美。夫と穏やかな生活を送っていたが、ある問題を抱えていた。それは、夫との夫婦関係が1年もレスの状態にあることだ。義母からは妊娠を期待されるものの、夫は夏美に触れることさえ避けるようになり、夫