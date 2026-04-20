地方競馬の短期免許を取得して南関東で期間限定騎乗中のエリオネ・シャベス騎手は、4月20日、浦和競馬場で行われた第5Rでヨルデモアーサー（牡5・矢野義幸）に騎乗し、日本での初勝利を挙げた。デビュー戦となった4月13日の大井競馬1R以来、23戦目での白星となった。スウェーデン1429勝の実力派シャベス騎手、南関東限定で短期参戦23戦目で初白星レース後、シャベス騎手は「初めての大井ではたくさん騎乗依頼をいただいたもの