ボートレース尼崎の「ＢＯＡＴＢｏｙカップ」は２０日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。加藤翔馬（２８＝兵庫）はこの日２、４着。予選６位で通過。「足はそんな良くないです。パワーを感じない。調整はしっかり合わせたつもりだったんですけど」と、ここまで７戦２勝２着３本４着２本とまとめるが、納得の域ではない。当地は今節から新エンジンに切り替わり、新燃料のＥ３０ガソリンへ変更となった。「エンジンが