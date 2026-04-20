中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京4月20日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は20日の記者会見で、米国とフィリピンの年次共同演習について質問に答え、一国主義と軍事的いじめは世界に深刻な災難をもたらしているとし、アジア太平洋地域で最も必要なのは平和と安定であり、最も必要でないのは外部勢力を引き込み、分裂と対立をつくり出すことだと表明した。郭氏は次のように述べた。国家