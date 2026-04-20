スポーツとファッションを軽やかにつなぐニューエラと、クラフツマンシップに定評のあるHender Schemeが初のコラボレーションを実現♡伝統的な技術と現代的な感性が融合したヘッドウェアは、シンプルながらも存在感たっぷり。日常のカジュアルコーデをワンランク上へ導く、大人のための特別なキャップとして注目を集めそうです。 レザーステッカーが主役の特別感 今回のコラボレ&