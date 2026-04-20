【あすは広く雨も天気は急速に回復】日本海を進む低気圧と低気圧から伸びる前線の影響で、今夜以降、西からお天気は下り坂へと向かいます。あす朝の通勤通学の時間帯は、東日本と北日本の広い範囲で晴れるでしょう。ただ、西から天気は急速に回復し、昼過ぎまでに全国的に日差しが戻りそうです。【広い範囲で黄砂が飛来】あす（火）は雨が止んだ後、大陸から黄砂が飛んでくる予想です。あす朝からあさってにかけて、西日本から東日