三陸沖を震源とする地震による避難指示などの状況です。総務省消防庁によりますと、20日午後8時15分時点で北海道、青森県、岩手県、宮城県、そして福島県の40市町村で8万7842世帯18万2181人を対象に警戒レベル4避難指示が出されています。