芸能人の中には、語学力という強みを持つ人も多くいます。普段見せる姿からは想像できないと、ギャップに驚くかもしれません。All About ニュース編集部は4月7日、全国20〜70代の男女300人を対象に「実は〇〇な芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は多言語を話せると知って驚いた芸能人」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：鈴木亮平／102票2位にランクインしたの