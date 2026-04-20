スクウェア・エニックスの公式X（旧Twitter）アカウントは4月20日、投稿を更新。「動画共有サイトにおける当社役職員等へのハラスメント行為に対する対応について」の声明を発表し、反響を呼んでいます。【声明全文】スクエニ、社員へのハラスメント動画に開示請求「スクエニなら叩いて良いって風潮がそもそもおかしい」同アカウントは「『動画共有サイトにおける当社役職員等へのハラスメント行為に対する対応について』公開のお