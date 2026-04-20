【カルディ】今売れている「ごはんのお供」3選！珍しい調味料やオリジナル商品がずらりと並ぶ「カルディ」。今回はその中から、カルディの店員さんに教えていただいた「今売れている“ごはんのお供”」をフードライターの筆者が実食リポート。気になる味わいや魅力を詳しくお届けしますので、ぜひチェックしてみてください。【画像】カルディ「2025年のベストバイ」4選1. 「鮭にんにく辣油 赤唐辛子」604円最初に紹介するのは、「