北京大学博雅講席教授の朱鳳翰（ジュウ・フォンハン）氏が主導し、14年の歳月をかけて編さんした「海外所蔵中国青銅器集録」（全60巻）が19日、上海古籍出版社から初めて出版された。新華社が伝えた。同書は、海外に所蔵される中国青銅器を全面的にアーカイブ化・目録化したもので、海外所蔵の中国青銅文化財について初めて体系的に調査・整理した重要な学術成果だ。今後、来歴調査や流転の歴史研究を進めるための支えとなり、海外