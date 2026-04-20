中国消費財品質安全促進会は4月18日、中国自動車技術研究センターなど多くの業界研究機関と共同で、2026年消費財業界シリーズ研究報告を発表しました。報告書からは現在の中国の自動車、電子機器などの製品におけるスマート製造に関する新たな動きが垣間見られます。自動車業界に関する報告によると、中国のスマートシャシー技術は既に大規模量産と急速な技術更新の段階に入っています。現在、中国の乗用車スマートシャシー市場規