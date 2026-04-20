「ジェラート ピケ」より誕生したカフェブランド「gelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ）」は、4月24日（金）〜5月28日（木）の期間、カラフルなサングラスをかけたベアが主役の期間限定フェア「SUNNY SIDE BEAR」を、全国の店舗で実施する。【写真】迷う〜！5種類から選べる「カラフルソーダフロート」も■遊び心あふれるスイーツが登場今回「SUNNY SIDE BEAR」で発売されるのは、夏を待ちわびてプールサイドで日焼