群馬県は20日、県内外で発生した地震の被害を想定した調査結果を公表しました。 この調査は、県内における地震の被害想定を新たな知見などを踏まえたものに更新するため、県が検討委員会を設置し、２０２４年度から２５年度にかけて実施したものです。前回は２０１１年から１２年にかけて行われ今回は約１２年ぶりの実施です。調査項目は建物被害や人的被害をはじめ、ライフラインや生活への影響などです。 今回の調査では、埼