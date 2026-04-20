群馬県桐生市役所の新庁舎建設をめぐる収賄・入札妨害事件で、あっせん収賄などの罪に問われた県議の相沢崇文被告の初公判がさいたま地裁で開かれ、相沢被告は、起訴内容を否認し無罪を主張しました。 起訴状などによりますと、相沢被告は、２０２０年８月、桐生市の新庁舎建設の設計業務の入札に参加した会社側から依頼を受けて元副市長に秘密情報を漏えいさせた謝礼として会社側から１０万円分の商品券を受け取るなどしたとさ