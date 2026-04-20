前橋市は市職員が４３人分の名前や住所が記載された書類を紛失したと発表しました。二次被害は確認されていません。 前橋市によりますと、今月１６日、社会福祉課の職員が訪問先の家で庭作業を手伝うため一旦、公用車の屋根の上に書類を挟んだバインダーを置きましたが、置いたことを忘れそのまま車を発進させました。職員は約４０分後にバインダーがないことに気づき車で通った道などを捜索しましたが見つからず、
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