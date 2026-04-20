8月9日の平和祈念式典で、長崎市長が読み上げる平和宣言文の起草委員会の初会合が開かれました。 武力衝突が続く国際情勢を念頭に世界のリーダーに「対話による解決を促すべき」といった意見が出されました。 （鈴木長崎市長） 「平和宣言文は世界に向けて被爆地の思いを訴える大変貴重な機会」 初会合には鈴木市長をはじめ被爆者や有識者など15人の委員が出席しました。 （田中 重光委員） 「新しい核軍