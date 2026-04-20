三陸沖を震源とする地震や津波に関して総務省は２０日、インターネット上の偽・誤情報の拡散防止などについて、各サービスの規約に基づいて適切に対応するよう大手ＳＮＳ事業者に要請した。総務省が要請したのはグーグル、ＬＩＮＥヤフー、メタ（旧フェイスブック）、Ｘ（旧ツイッター）、ティックトックの５事業者。災害時などにはデマなどの偽・誤情報が拡散しやすいとされる。総務省は２０日、Ｘの公式アカウントで「科学