“くみっきー”ことモデルの舟山久美子が、ドレス姿を公開した。舟山は２０日までに自身のインスタグラムで「ＢｉｒｔｈｄａｙＥｖｅｎｔ２０２６４／１７は最高にハッピーで、一生忘れない１日になりました本当にありがとう！！」とつづり、ドレス姿を披露。イエローのふんわりと広がるオフショルドレスを着用し、花に囲まれた自身のショットや、イベントの様子をアップした。この投稿にファンからは「なにもかも素