りそなグループB2鹿児島レブナイズは、勝てばプレーオフ進出となるホーム最終節に臨みました。 ホーム最終節の相手は、西地区6位のバンビシャス奈良。レブナイズは前半、相手の強力な外国籍選手を抑えにいきますが…オープンな3ポイントを許してしまい、リードされます。（鹿児島2-9奈良） 対するレブナイズも3ポイント好調の兒玉が見せます。その後は流れに乗り、早い試合展開へ。得意な