【震度５強】青森県 【津波注意報】発表中 午後５時前、三陸沖深さ約１０km、マグニチュード7.7の地震が発生しました。「津波警報」が発表されていましたが、午後８時１５分に「津波注意報」に切り替わりました。 「津波注意報」が発表されているのは、北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、青森県日本海沿岸、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県です。 揺れの強かった地域では