バレーボール国内最高峰のSVリーグ参入が決まったフラーゴラッド鹿児島。県出身選手4人が今シーズン限りでの引退を表明し、きのう19日の感謝祭でファンとの別れを惜しみました。 19日、日置市で開かれたファン感謝祭にはおよそ450人のファンが集まりました。 今シーズンは西地区3位のフラーゴラッド。来季からは、国内最高峰のSVリーグ参戦が決まっています。 そんな中、選