フリーアナウンサーの笠井信輔さん（63）が、2026年4月19日にインスタグラムを更新。レジェンド芸能リポーターの東海林のり子さん（91）との2ショットを公開した。「お年を召されて、痩せたそう」笠井さんはインスタグラムで「ワイドショー・リポーターのレジェンド 東海林のり子さんとお食事しました！」と投稿。顔を寄せ合い、笑顔でピースサインする2ショットや、相撲リポーターの横野レイコさん（63）、リポーターの平野早苗さ