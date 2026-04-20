中東情勢めぐる報道に神経質に反応も、円安の動き残る原油が高止まり＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、円売りが優勢。中東情勢の不透明感が再び意識され、原油が90ドル付近まで上昇した流れを受けて円売りが先行。イラン外務省報道官が2回目の交渉に否定的な姿勢を示し、米国の対イラン一時停戦期限（米東部時間あす）を控えて緊張が高まるなか、欧州株は売り先行で取引を開始した。岩手県で強い地震が観測されたことも