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本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 4/20（月） EUR/USD 1.1600（19億ユーロ） 1.1700（9.71億ユーロ） 1.1750（26億ユーロ） 1.1780（6.95億ユーロ） 1.1785（11億ユーロ） 1.1800（8.63億ユーロ） 1.1900（10億ユーロ） USD/JPY 160.00（5.72億ドル） GBP/USD 1.3500（10億ポンド） ユーロドルは1.1750に２６億ユーロの大規模設定あ