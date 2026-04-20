イギリス・ロンドンでユダヤ教の礼拝所に火炎瓶が投げ込まれる事件があり、10代の少年らが逮捕されました。ロンドンでは反ユダヤ主義的な事件が相次いでいて、警察が警戒を強めています。ロンドン警視庁によりますと19日深夜、ロンドン北西部にあるユダヤ教の礼拝所シナゴーグの窓に火炎瓶が投げ込まれました。建物内で煙が上がるなどの被害が確認されましたが、けが人はいないということです。この事件で、17歳の少年と19歳の男が