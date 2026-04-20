中東情勢の悪化で原油価格が高騰するなか、全日空と日本航空は航空券の5月購入分から燃油サーチャージを最大で2倍ほど引き上げると発表しました。国際線運賃に上乗せされる「燃油サーチャージ」は、航空券とは別に支払う追加料金で、燃料価格の急激な変動などに対応するためのものです。今回は中東情勢の悪化を受けた燃料価格をもとに、6月と7月に航空券を購入した際の「燃油サーチャージ」が発表される予定でした。しかし、両社は