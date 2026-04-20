気象庁は、三陸沖で発生した最大震度5強の地震を受け、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しました。■「北海道・三陸沖後発地震注意情報」について本日19時30分に「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表いたしました。日頃からの地震への備えの再確認等を実施してください。この後、この情報に伴う防災対応について、内閣府の防災担当から。その後に、情報の内容について、気象庁からご説明をさせていただきます。よろ