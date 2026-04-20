【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ReoNaの新曲「結々の唄」のMVが公開された。 ■島の光や風を感じさせるロケーションのなかで「結々の唄」の世界観を立体的に描写 今回公開されたMVは、奄美大島で撮影。島の光や風を感じさせるロケーションのなかで、「結々の唄」の世界観を立体的に描き出している。水面と地続きのように溶け合うカットでは、ReoNaがまるで海のうえを歩いているかのような幻想的な姿を