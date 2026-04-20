本日の日経平均株価は、欧米株高を受け主力株を中心に買いが優勢となり、前週末比348円高の5万8824円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は10社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、アパＨＤらの保有割合が6.24％に上昇したワシントンホテル [東証Ｓ]など。そのほか、プ