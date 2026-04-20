りそなグループB1長崎ヴェルカは18日と19日、アウェーで茨城ロボッツに連勝し西地区の優勝マジックも3としています。 18日のGAME1は第1クオーター、馬場やジョンソンのスリーポイントなどでリードを奪うと続く第2クオーター、ライトフットのパスカットを拾った馬場が速攻からのレイアップでゲームの流れを引き寄せ、46-33で前半を折り返します。 勢いに乗ったヴェルカ