県高校バスケットボール春季選手権の決勝戦が20日、諫早市で行われました。 女子の決勝はこの春、長崎女子から校名が変わった鶴鳴と2年ぶりの春季選手権大会優勝を狙う島原中央のカードに。 白のユニホーム島原中央が3点のリードで第2クオーターに入ると、青の鶴鳴は宮城選手の3連続スリーポイントや村上選手の得点などで逆転。 その後も鶴鳴はテンポの早い攻撃で得点を重ねリ